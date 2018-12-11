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11.12.18 / 12:52 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Елочные базары откроются в Петербурге 20 декабря

По 39 адресам

Продажи деревьев на елочных базарах в Петербурге организуют в этом году с 20 по 31 декабря. Об этом во вторник сообщили в СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», подведомственного комитету имущественных отношений.

Торговать елками предприниматели будут на участках, предоставленных им по договору с городом под сезонную торговлю, отметили в учреждении. Елочные базары откроют по 39 адресам в десяти районах Петербурга. Кроме того, базары могут быть размещены на землях частной собственности, а также администрациями районов Петербурга в рамках ярмарок.

Ранее стало известно, что в этом году Петербург украсят 66 новогодних елей. Это на 11 штук больше, чем в прошлом году. Помимо этого, у Казанского собора и в Александро-Невской лавре установят вертепы, а городские улицы и мосты украсят новогодними гирляндами. Полностью работы планируется завершить к 20 декабря.

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