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11.12.18 / 18:45 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Движение у канала Грибоедова ограничат в конце недели из-за съемок фильма

Фото АБН

Движение у канала Грибоедова ограничат в конце недели из-за съемок фильма. Об этом во вторник сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Фильм «Дылда» снимает компания «Твин Медиа». Движение будет закрыто с 6:00 часов 14 декабря до 9:00 часов 16 декабря по четной стороне набережной канала Грибоедова от Вознесенского проспекта до Кокушкина переулка и от Кокушкина переулка до переулка Гривцова. Также проезд бужет недоступен в это же время по нечетной стороне канала от Казначейской улицы до Столярного переулка и в обратную сторону.

Кроме этого, из-за съемок фильма вводится ограничение на парковку с 0:00 часов 13 декабря до 9:00 часов 16 декабря. Это касается Кокушкина переулка, Столярного переулка от канала Грибоедова до Казначейской улицы, а также на уже указанных участках четной и нечетной стороны канала Грибоедова и вдоль домов 47-49 на Садовой улице.

Напомним, ранее в Петербурге уже ограничивали движение транспорта из-за съемок фильма «Дылда». В ноябре движение закрывали по Херсонской улице. Также транспорту запрещали ездить по части улицы Чапаева.

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