«Русал» перейдет в российскую юрисдикцию в I полугодии 2019 года Быстрее никак

Крупнейший производитель алюминия, компания «Русал» пере, перейдет в российскую юрисдикцию в течение I полугодия 2019 года. Об этом во вторник заявил журналистам глава «Русала» Евгений Никитин.

По его словам, при перерегистрации компании нужно пройти несколько процедур, которые невозможно ускорить, пишет ТАСС. Также он отметил, что компания не будет уходить с Московской и Гонконгской бирж, поэтому решение о смене регистрации нужно будет согласовать и с ними.

Напомним, решение о перерегистрации принято в начале ноября. Ранее в апреле 2018 года бизнесмен Олег Дерипаска, которому подконтролен «Русал», попал в санкционный список США. После этого акции «Русала» резко опустились в цене, а компания объявляла об угрозе прекращения работы предприятий.