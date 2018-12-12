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12.12.18 / 18:29 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

«Леруа Мерлен» купила у «Ленты» участок земли на Парашютной улице в Петербурге

За 110 млн рублей

«Леруа Мерлен» купила у «Ленты» участок земли в Петербурге на Парашютной улице, дом 60. Об этом в компаниях сообщили в среду.

Сумма сделки – 110 млн рублей. Площадь участка – 7,5 тыс. кв.м.

В настоящий момент по адресу дом 60 на Парашютной улице находится гипермаркет «Лента», передает «Фонтанка». В компании пояснили, что в сделку не вошли никакие строения – гипермаркет останется на прежнем месте.

В «Леруа Мерлен» заявили, что выкупили участок земли для создания парковки. У самой организации по тому же адресу находится магазин.

Отметим, обе компании приобрели свои участки у финской компании Kesko. Помимо этого «Леруа Мерлен» приобрела еще несколько магазинов у организации. Всего она купила 12 магазинов «К-Раута» в феврале текущего года. В Петербурге находятся восемь из них.

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