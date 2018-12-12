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12.12.18 / 11:42 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Петербуржцы смогут вступить в регистр доноров костного мозга в раритетном поезде XIX века

И бесплатно пройти экскурсию по Музею железных дорог

В рамках акции «Героями становятся» петербуржцы смогут вступить в ряды потенциальных доноров костного мозга в раритетном поезде XIX века и передать «эстафету героя», отправив открытку через действующий почтовый вагон. Об этом в среду сообщили в Смольном.

Акция приурочена к 10-летию «Фонда Доноров», который является организатором мероприятия вместе с филиалом «РЖД» — Октябрьской железной дорогой. Записаться в регистр потенциальных доноров можно будет 13 декабря с 12:00 до 14:00 по московскому времени в Музее железных дорог России на Библиотечном переулке, 4, корп.2. В раритетном поезде разместится мобильный пункт заготовки крови на HLA-типирование.

После этого через почтовый вагон участники смогут отправить знакомым открытку с приглашением вступить в регистр, запустив при этом предновогоднюю донорскую «эстафету героя». Также заинтересованных участников ждет бесплатная экскурсия по музею. Для всех гостей мероприятия в этот день вход будет бесплатным.

Чтобы поучаствовать в акции необходимо зарегистрироваться по ссылке https://goo.gl/EyCshA. Собранные пробирки отправят в Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии для внесения в регистр потенциальных доноров костного мозга.

Отметим, донором может стать любой здоровый гражданин РФ в возрасте от 18 до 45 лет с весом не менее 50 кг. Трансплантация костного мозга является одним из эффективных методов лечения многих онкологических, гематологических, аутоиммунных и наследственных заболеваний у детей и взрослых. Поэтому пополнение регистра потенциальных доноров костного мозга имеет большое значение для медучреждений.

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