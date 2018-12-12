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12.12.18 / 11:37 Новости / Петербург и Ленобласть

«Теремок» сообщил предполагаемый размер выручки в Петербурге в 2018 году

Всего в городе 92 ресторана

«Теремок» сообщил предполагаемый размер выручки в Петербурге в 2018 году. Об этом в компании заявили в среду на пресс-конференции, передает корреспондент АБН.

По данным «Теремка», выручка в текущем году составит около 4,36 млрд рублей. В настоящий момент в городе 92 ресторана сети, а также 43 киоска. В них работает около 1,8 тыс. человек.

Отметим, сеть ресторанов «Теремок» начала работу 20 лет назад. В настоящий момент рестораны сети есть в Москве, Петербурге, Краснодаре, Московской и Ленинградской областях.

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