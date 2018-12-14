Китай приостановит повышение пошлин на американские автомобили До 31 марта 2019 года

Госсовет КНР решил приостановить повышение пошлин на импорт транспортных средств и автозапчастей, произведенных в США. Об этом стало известно в пятницу из документа, опубликованного на сайте министерства финансов Китая.



Заморозка пошлин продлится до 31 марта 2019 года. Повышение пошлин на 25% и 5% приостановят на 116 и 67 товарных позициях соответственно. При этом пошлины снизятся с действующих 40% до 15%.

Напомним, 1 декабря на саммите G20 главы двух стран договорились о временном перемирии в торговой войне. Дональд Трамп пообещал не повышать с 1 января пошлину на товары из Китая с 10% до 25%. А председатель КНР Си Цзиньпин обещал нарастить импорт американских товаров.