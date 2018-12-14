Все новости

14.12.18 / 20:34 Новости / Россия и мир

Московская биржа завершила неделю в минусе

Индекс Мосбиржи – 2365,59 пункта; индекс РТС – 1116,50 пункта

Фото АБН

Торги на Московской бирже к концу недели завершились в минусе. Индекс РТС в пятницу упал на 1,14% и составил 1116,50 пункта.

Индекс Мосбиржи понизился на 0,54% и достиг отметки 2365,59 пункта.

Директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев считает, что в следующем году повторится кризис 2008 года. Аналитик рекомендуем продать российские бумаги и оставаться в стороне от торгов в 2019 году. «Мы считаем, что «пузырь» на американском рынке акций лопнет, а мир ждет рецессия», — утверждает Разуваев. На понедельник он прогнозирует торги индекса РТС в пределах 1110-1130пунктов, индекс МосБиржи – в границах 2360-2390 пунктов.

Метки: , , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,160 seconds.