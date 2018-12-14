Московская биржа завершила неделю в минусе Индекс Мосбиржи – 2365,59 пункта; индекс РТС – 1116,50 пункта

Торги на Московской бирже к концу недели завершились в минусе. Индекс РТС в пятницу упал на 1,14% и составил 1116,50 пункта.

Индекс Мосбиржи понизился на 0,54% и достиг отметки 2365,59 пункта.

Директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев считает, что в следующем году повторится кризис 2008 года. Аналитик рекомендуем продать российские бумаги и оставаться в стороне от торгов в 2019 году. «Мы считаем, что «пузырь» на американском рынке акций лопнет, а мир ждет рецессия», — утверждает Разуваев. На понедельник он прогнозирует торги индекса РТС в пределах 1110-1130пунктов, индекс МосБиржи – в границах 2360-2390 пунктов.