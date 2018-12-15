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15.12.18 / 14:49 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Смольный выбрал подрядчиков для содержания зеленых насаждения Петербурга в 2019 году

Сумма контрактов 2,5 млрд рублей

Смольный выбрал подрядчиков для содержания зеленых насаждения Петербурга в 2019 году. Об этом стало известно в субботу.

Всего администрация выбрала пять подрядчиков, передает «Фонтанка». Общая сумма контрактов составит 2,5 млрд рублей. Подрядчики должны будут подкармливать деревья, окучивать кустарники, очищать газоны, обрезать цветы и другие работы.

Контракты заключены с АО «Садово-парковое предприятие «Нарвское» на 431 млн рублей, АО «Садово-парковое предприятие «Центральное» на 523 млн рублей и АО «Садово-парковое предприятие «Пушкинское» на 596 млн рублей. Также администрация Петербурга заключила договоры с АО «Калининское садово-парковое хозяйство» на 488 млн рублей и с АО «Садово-парковое предприятие «Выборгское» на 445 млн рублей.

Отметим, ранее комитет по благоустройству сообщил об украшении города цветами в следующем году. Всего в городе планируется высадить более 7 млн цветов. Они составят более 900 цветников.

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