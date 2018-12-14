Комитет по благоустройству решил в 2019 году красить Петербург более чем 7 млн цветов Темой выбрали – театр

Комитет по благоустройству решил в 2019 году красить Петербург более чем 7 млн цветов. Об этом ведомство сообщило в пятницу.

Комитет намерен создать более 900 цветников. Каждый третий из них изменит ассортимент цветов и рисунок по сравнению с текущим годом. Главная тема цветников следующего года – театр. В ведомстве отметили, что первые цветники должны появиться в апреле-мае следующего года.

Кроме этого, комитет решил оформить живыми композициями въезды в районы города. Особое внимание уделят «главным воротам» Кронштадта – в следующем году он отмечает 315-летие.

Отметим, 2019 год объявлен годом театра. Главная задача – сохранение и популяризация лучших российских театральных традиций. Добавим, в текущем году комитет по благоустройству высадил более 8 млн цветов. Общая площадь цветников составила 140 тыс. кв.м.