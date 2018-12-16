Медведев поздравил Кожемяко с предварительной победой на выборах главы Приморья Он набирает более 60% голосов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко с предварительной победой на выборах главы региона. Поздравления он опубликовал в Twitter в воскресенье.

По предварительным данным, на выборах губернатора Приморья побеждает Олег Кожемяко. Поздравляю с этим результатом — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 16 декабря 2018 г.

По данным Центризбиркома (ЦИК) РФ, после подсчета 98,92% протоколов Кожемяко набирает 61,74% голосов. Кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко заручился поддержкой 25,26% избирателей, Алексей Тимченко от «Партии роста» — 5,18%, а Роза Чемерис от партии «За женщин России» — 3,82%.

Добавим, в воскресенье в Приморье прошли повторные выборы губернатора. По данным ЦИК на 18:00 (11:00 по московскому времени), явка составляла около 39,6%. Первые два тура выборов состоялись в регионе осенью. В первом туре ни один из кандидатов не сумел набрать более 50% голосов. Итоги второго тура были аннулированы из-за выявленных нарушений.