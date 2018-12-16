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16.12.18 / 19:34 Новости / Политика / Россия и мир

Медведев поздравил Кожемяко с предварительной победой на выборах главы Приморья

Он набирает более 60% голосов

Коллаж АБН

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко с предварительной победой на выборах главы региона. Поздравления он опубликовал в Twitter в воскресенье.

По данным Центризбиркома (ЦИК) РФ, после подсчета 98,92% протоколов Кожемяко набирает 61,74% голосов. Кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко заручился поддержкой 25,26% избирателей, Алексей Тимченко от «Партии роста» — 5,18%, а Роза Чемерис от партии «За женщин России» — 3,82%.

Добавим, в воскресенье в Приморье прошли повторные выборы губернатора. По данным ЦИК на 18:00 (11:00 по московскому времени), явка составляла около 39,6%. Первые два тура выборов состоялись в регионе осенью. В первом туре ни один из кандидатов не сумел набрать более 50% голосов. Итоги второго тура были аннулированы из-за выявленных нарушений.

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