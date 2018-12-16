СМИ: В Петербурге задержали топ-менеджера «Газпром межрегионгаз Махачкала» Якобы в рамках трех уголовных дел

В Петербурге на 48 часов задержали гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимира Анастасова. Об этом в воскресенье передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана.

По данным агентства, Анастасов задержан в рамках трех дел: по ст.165 («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»), ст.201 («Злоупотребление полномочиями») и ст.159 («Мошенничество») УК РФ. В компании не прокомментировали информацию.

Добавим, по словам собеседника ТАСС, Анастасов собирался вылететь в Дагестан. В Петербурге он проходил лечение, уточнил источник.

В ноябре стало известно, что в «Газпром межрегионгаз Махачкала» проводились следственные действия, связанные с незаконными начислениями абонентам долгов. Ущерб от действий злоумышленников составил порядка 11 млн рублей, напоминает агентство.