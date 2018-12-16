Все новости

16.12.18 / 15:16 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

СМИ: В Петербурге задержали топ-менеджера «Газпром межрегионгаз Махачкала»

Якобы в рамках трех уголовных дел

В Петербурге на 48 часов задержали гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимира Анастасова. Об этом в воскресенье передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана.

По данным агентства, Анастасов задержан в рамках трех дел: по ст.165 («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»), ст.201 («Злоупотребление полномочиями») и ст.159 («Мошенничество») УК РФ. В компании не прокомментировали информацию.

Добавим, по словам собеседника ТАСС, Анастасов собирался вылететь в Дагестан. В Петербурге он проходил лечение, уточнил источник.

В ноябре стало известно, что в «Газпром межрегионгаз Махачкала» проводились следственные действия, связанные с незаконными начислениями абонентам долгов. Ущерб от действий злоумышленников составил порядка 11 млн рублей, напоминает агентство.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.