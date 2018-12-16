Жилой дом в Невском районе Петербурга пошел трещинам Но несущие конструкции не повреждены

Жилой дом на Ново-Александровской улице в Невском районе Петербурга пошел трещинами, для обследования здания жильцов временно эвакуировали. Об этом стало известно в воскресенье.

Как пишет «Фонтанка», сообщение о трещинах в доме поступило в городское управление МЧС накануне. Одна из жильцов обнаружила трещины в квартире и парадной. После обследования здания спасатели также нашли дефекты на внешней штукатурке дома на уровне четвертого этажа.

Специалисты установили, что несущие конструкции не повреждены и опасности обрушения здания нет. После этого все жильцы вернулись в свои квартиры. Между тем в администрации района подтвердили изданию, что была проверка. Там отметили, что специалисты обнаружили на доме микроповреждения.

Добавим, дом на Ново-Александровской улице построен в 1961 году. Это панельная пятиэтажка. В 90 квартирах проживает более 240 человек, указывает «Фонтанка». За ремонт здания отвечает ЖКС №2 Невского района.