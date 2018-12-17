В Исаакиевском соборе заявили, что не согласовывали церковные службы в Екатерининском приделе

В государственном музее-памятнике «Исаакиевский собор» заявили, что не занимались согласованием религиозных служб в Екатерининском приделе храма. Такой ответ дал директор музея Юрий Мудров в ответ на запрос депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского.
Из ответа Мудрова следует, что письменных распоряжений о том, что музей должен освободить придел, не поступало. По вопросу проведения богослужений в этой части собора несколько раз проводили совещания с чиновниками администрации города. Однако в ближайшее время служб в приделе не предусмотрено, их нет в плане проведения богослужений, который ГМП «Исаакиевский собор» согласовывает ежемесячно.
Напомним, Екатерининский придел освятили в начале декабря. Ранее в этой части собора проводили выставки. В прошлом году на тот момент губернатор города Георгий Полтавченко заявил, что Исаакий будет передан церкви. Эти слова вызвали большое возмущение среди петербуржцев. Окончательно вопрос не решен до сих пор.
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