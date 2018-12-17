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17.12.18 / 13:27 Банки / Новости / Россия и мир

Российские банки нарастили выдачу «кредиток» на 69,2% за январь-октябрь

Больше всего новых карт выдали в Москве и Подмосковье

По итогам первых десяти месяцев 2018 года российские банки выдали около 8,97 млн новых кредитных карт, что на 69,2% больше в годовом выражении. Такие данные в понедельник приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные 4,1 тыс. кредиторов.

Больше всего новых «кредиток» за указанный период было выдано в Москве (550,7 тыс. единиц), Московской области (431 тыс.) и Краснодарском крае (329,7 тыс.). При этом наибольшие темпы роста выдачи карт были зафиксированы в Липецкой (+136,0% год к году) и Тульской (+107,9%) областях, а также Башкирии (+106,8%).

Добавим, по данным Объединенного кредитного бюро, в октябре в России было выдано 3,31 млн новых кредитов. Их общая сумма составила порядка 805,7 млрд рублей. Количество выданных кредитов выросло на 9%, а объемы кредитования выросли на 39% год к году. Отметим, показатель стал рекордным и перекрыл результаты 2013 года.

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