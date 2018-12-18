В правительстве назвали беспочвенными претензии транспортных компаний на стоимость бензина Правительство учло механизмы сдерживания цен в рамках налогового маневра для нефтяников

В правительстве считают, что претензии транспортных компаний к стоимости бензина беспочвенны. Об этом во вторник сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

Как пишет «Интерфакс», по словам Козака, перед федеральными органами исполнительной власти стоит задача проанализировать, «насколько эти угрозы не голословны». В ближайшее время правительство проанализирует, сколько в структуре на продукты занимает перевозка, а в перевозке – цена топлива. Вице-премьер подчеркнул, что правительство учло механизмы сдерживания цен в рамках налогового маневра для нефтяников.

Козак сказал, что если реагировать на все такие претензии, то придется прийти к государственному регулированию цен. «А это недопустимо, мы уже пережили достаточно длительный период такой истории и знаем, к чему это привело», — приводит его слова агентство «Интерфакс».

Ранее «Коммерсантъ» писал, что ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили премьер-министра России Дмитрия Медведева, что цены на товары повседневного спроса могут вырасти из-за подорожания топлива. Напомним, на фоне заморозки розничных цен на бензин ужесточаются условия по покупке корпоративными клиентами топлива у нефтяных компаний. Самый быстрый рост среди продуктов ожидается у сегмента скоропортящихся продуктов, которые завозят в магазины ежедневно.