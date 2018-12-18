Госдума одобрила штрафы до 500 тыс. рублей за вовлечение детей в несогласованные митинги Для граждан штраф составит до 50 тыс. рублей или арест до 15 суток

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об установлении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несогласованные собрания, митинги, демонстрации, шествия или пикетирования. Об этом во вторник сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Уточняется, что для граждан штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или арест до 15 суток. Штрафы для должностных лиц составят от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юрлиц – от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

Вместе с тем при повторном нарушении штрафы будут больше. Для рядовых россиян – от 150 тыс. до 300 тыс. рублей (или работы от 40 до 200 часов, или арест до 30 суток). Должностным лицам грозит штраф от 200 тыс. до 600 тыс. рублей, а юрлица обязаны будут заплатить от 500 тыс. до 1 млн рублей штрафа.

Добавим, по мнению авторов инициативы, мера позволит предупредить участие детей в несогласованных митингах, а также направлена на «недопущение причинения вреда их жизни, здоровью и развитию». По данным МВД, в 2017 году на таких акциях были задержаны 475 несовершеннолетних, передает «Интерфакс».