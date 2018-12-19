ГМЗ «Исаакиевский собор» намерен в следующем году закрыть для посещения колоннаду на два-три месяца Из-за реставрации

ГМЗ «Исаакиевский собор» намерен в следующем году закрыть для посещения колоннаду на два-три месяца. Об этом в среду сообщил директор музея Юрий Мудров, передает корреспондент АБН.

Организация планирует провести на колоннаде реставрационные работы. В частности, музей хочет заменить настил.

Также ГМЗ проведет в следующем году реставрацию других объектов. Среди них несколько живописных композиций, ангелы со светильниками и другое.

Напомним, реставрация фасада Исаакиевского собора началась в ноябре. Она продлится до 2021 года. Ранее реставрировали купол здания. Работы закончили в мае текущего года.