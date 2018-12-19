Все новости

19.12.18 / 14:46 Новости / Петербург и Ленобласть

ГМЗ «Исаакиевский собор» намерен в следующем году закрыть для посещения колоннаду на два-три месяца

Из-за реставрации

Фото АБН

ГМЗ «Исаакиевский собор» намерен в следующем году закрыть для посещения колоннаду на два-три месяца. Об этом в среду сообщил директор музея Юрий Мудров, передает корреспондент АБН.

Организация планирует провести на колоннаде реставрационные работы. В частности, музей хочет заменить настил.

Также ГМЗ проведет в следующем году реставрацию других объектов. Среди них несколько живописных композиций, ангелы со светильниками и другое.

Напомним, реставрация фасада Исаакиевского собора началась в ноябре. Она продлится до 2021 года. Ранее реставрировали купол здания. Работы закончили в мае текущего года.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,153 seconds.