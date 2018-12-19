Смольный получит кредит в 10 млрд рублей от банка «Россия» Единственная заявка

Смольный получит 10 млрд рублей на покрытие дефицита бюджета от банка «Россия». Об этом стало известно в среду из данных сайта госзакупок.

Максимальная стоимость контракта составляет 423,8 млн рублей. Кредитная линия предоставляется в возобновляемой форме. Заявка от АБ «Россия» была единственной, ее рассмотрели в начале месяца, контракт подписан на прошлой неделе.

Отметим, закупку объявили в середине ноября. Позже комитет финансов пояснил, что займ нужен для бюджетных выплат в январе 2019 года. После Петербугрсможет закрыть и займ, и текущие расходы. К концу прошлого года неснимаемые остатки на счетах города составляли 3 млрд рублей, говорили на предыдущем заседании правительства города. Эта сумма сокращалась в течение последних нескольких лет.