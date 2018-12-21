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21.12.18 / 16:59 Новости / Петербург и Ленобласть

Баннер ЧМ по футболу останется на Конюшенном ведомстве еще неопределенное время

Пока что он выполняет защитную функцию

Баннер чемпионата мира по футболу FIFA останется на фасадах Конюшенного ведомства, у которого была организована фан-зона чемпионата, еще неопределенное время. Вопрос о замене баннера пока не обсуждается, сообщили АБН в Государственном музее истории Петербурга в пятницу.

Баннер появился на фасадах здания в июне этого года. Деньги на его выполнение и установку выделялись из бюджета Петербурга. «В настоящее время установленный баннер выполняет защитную и эстетическую функцию: закрывает аварийный фасад здания», — сообщили АБН в музее.

Напомним, здание Конюшенного ведомства передали в управление Музея истории Петербурга в феврале прошлого года. Памятник находится в аварийном состоянии. В прошлом году были проведены первоочередные противоаварийные работы. Тогда у здания заменили кровельного покрытие крыш, усилили фундамент и конструкции здания и провели работы на фасадах.

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