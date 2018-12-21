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21.12.18 / 18:49 Новости / Россия и мир / Экономика

Группа ВЭБ к лету сократит 5 тыс. сотрудников

Чтобы в компании осталось 3 тыс. сотрудников

Фото АБН

Группа ВЭБ к лету 2019 года сократит 5 тыс. сотрудников. Об этом в пятницу сообщил глава «Внешэкономбанка» Игорь Шувалов.

Шувалов планирует сделать так, чтобы в компании остались работать не более 3 тыс. человек. Он планирует создать «компактную, хорошо управляемую высокопрофессиональную группу», приводит цитату «Прайм».

Отметим, в настоящий момент в компании работает 8 тыс. человек. В 2018 году ВЭБ закончит год с прибылью в 24 млрд рублей.

По итогам девяти месяцев этого года ВЭБ снизил чистую прибыль по РСБУ почти в 4 раза до 16,6 млрд рублей год к году. В ноябре этого года Госдума приняла закон, который расширяет полномочия и финансирование ВЭБа. Госкорпорация была переименована из «Внешэкономбанка» в «Национальный институт развития ВЭБ.РФ». Новый закон предусматривает докапитализацию компании. Также ВЭБ получит полномочия по координации и организации деятельности всех институтов развития.

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