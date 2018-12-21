«Внуково» рассчитывает закрыть сделку по продаже 25% аэропорта Qatar Airways в 2019 году В настоящее время проходят аудиты

Сделка по продаже 25% московского аэропорта «Внуково» авиакомпании Qatar Airways, вероятно, будет закрыта к концу 2019 года. Об этом в пятницу сообщил председатель совета директоров и совладелец «Внуково» Виталий Ванцев в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, стороны ведут «напряженную, плодотворную работу», цитирует ТАСС. Сделка уже прошла несколько аудитов, в настоящее время проходят технические и финансовые аудиты, добавил Ванцев.

Напомним, о возможной покупке Qatar Airways доли «Внуково» стало известно весной этого года. Сумма и структура готовящейся сделки не раскрываются. В настоящий момент 25% плюс одна акция московского аэропорта принадлежит Росимуществу.