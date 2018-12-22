Станцию метро «Пионерская» в Петербурге закрыли

В Петербурге станцию метро «Пионерская» закрыли. Об этом в субботу сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».
Станция закрыта с 16:09 часов. Причина — обнаружение бесхозного предмета.
Обновление 18:45 часов: Станцию открыли в 17:10 часов.
Отметим, ранее в субботу врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что Смольный обсуждает продление метро до Красного Села. В настоящий момент проходит ревизия плана строительства подземки, уточнил временный глава города.
110 SQL queries done. Page generation took 0,154 seconds.