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22.12.18 / 16:39 Новости / Петербург и Ленобласть

Станцию метро «Пионерская» в Петербурге закрыли

Из-за бесходного предмета

Фото АБН

В Петербурге станцию метро «Пионерская» закрыли. Об этом в субботу сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Станция закрыта с 16:09 часов. Причина — обнаружение бесхозного предмета.

Обновление 18:45 часов: Станцию открыли в 17:10 часов.

Отметим, ранее в субботу врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что Смольный обсуждает продление метро до Красного Села. В настоящий момент проходит ревизия плана строительства подземки, уточнил временный глава города.

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