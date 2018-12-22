Renault купил долю в автомобилестроительной компании Китая Сумма не названа

Автопроизводитель Renault купил долю в автомобилестроительной компании Китая JMCG. Об этом французская организация сообщила в субботу.

JMCG производит электрокары, передает «Прайм». Сумма сделки неизвестна.

Условия покупки подразумевают получение французской компанией долю в дочерней структуре китайской организации JMEV. Эта компания стала совместным проектом сторон. Сделка поможет Renault укрепиться на китайском рынке, отметил представитель французской организации Франсуа Провост.

Добавим, в конце ноября Минпромторг России сообщил о возможной сделке между «АвтоВАЗом» и Renault-Nissan-Mitsubishi. Организации планировали заключить специнвестконтракт. Он предполагает развитие модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Renault и Mitsubishi. Размер инвестиций оценили в 70 млрд рублей.