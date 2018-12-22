Все новости

22.12.18 / 15:31 Новости / Россия и мир / Экономика

Renault купил долю в автомобилестроительной компании Китая

Сумма не названа

Автопроизводитель Renault купил долю в автомобилестроительной компании Китая JMCG. Об этом французская организация сообщила в субботу.

JMCG производит электрокары, передает «Прайм». Сумма сделки неизвестна.

Условия покупки подразумевают получение французской компанией долю в дочерней структуре китайской организации JMEV. Эта компания стала совместным проектом сторон. Сделка поможет Renault укрепиться на китайском рынке, отметил представитель французской организации Франсуа Провост.

Добавим, в конце ноября Минпромторг России сообщил о возможной сделке между «АвтоВАЗом» и Renault-Nissan-Mitsubishi. Организации планировали заключить специнвестконтракт. Он предполагает развитие модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Renault и Mitsubishi. Размер инвестиций оценили в 70 млрд рублей.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.