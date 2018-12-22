В Госдуму внесли законопроект об ужесточении продажи sim-карт

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении продажи sim-карт. Об этом стало известно в субботу из электронной базы данных нижней палаты.

Документ внесла сенатор Людмила Бокова. Он подразумевает под собой внесение изменений в статью 44 закона «О связи». В частности, предлагает запретить продажу sim-карт в интернете. Это относится к распространению sim-карт неуполномоченными лицами и передача карт без получения сведений о новом владельце.

Напомним, в прошлом году Госдума приняла другой закон о sim-картах. Документ запрещает распространение карт лицами на это неуполномоченными. Штраф за нарушение закона для физических лиц составил 2-5 тыс. рублей, для юридических – 100-200 тыс. рублей. Иностранных граждан за нарушение закона ждет депортация.