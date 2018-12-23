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23.12.18 / 18:19 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Невском районе Петербурга без тепла остались больше 30 домов

Из-за работ «ПетербургГаза»

Фото: maloarhangelsk.ru

В Невском районе Петербурге больше 30 домов остались без тепла и горячей воды. Об этом в воскресенье сообщили в ГУП «ТЭК СПб».

В организации пояснили, что остановлены две котельные — на улицах Ткачей и Бабушкина. Причина – работы ООО «ПетербургГаз» на газопроводе. Время подачи горячей воды и тепла зависит от времени окончания работ специалистов «ПетербургГаза», уточнили в ГУПе.

Добавим, в начале декабря без тепла остались 11 домов в Кировском районе Петербурга. Причина – прорыв трубы недалеко от пересечения Краснопутиловской улицы и улицы Зайцева. При этом горячая вода в зданиях была.

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