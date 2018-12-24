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24.12.18 / 14:37 Новости / Россия и мир

Химики из России и Китая обнаружили схожее строение наночастиц и атомных ядер

А еще можно также регулировать состав наночастиц изменением температуры и парциального давления кислорода

Пресс-служба МФТИ

Ученые-химики их России и Китая обнаружили, что строение наночастиц и атомных ядер похоже, что объясняет существование необычно стабильных частиц. Выводы ученых опубликованы в журнале Physical Chemistry Chemical Physics, сообщили в МФТИ.

Ученые применили для изучения алгоритм USPEX, разработанный профессором Сколковского института науки и технологий и МФТИ Артемом Огановым. Исследователи рассмотрели два класса наночастиц – железо-кислород и церий-кислород. Они установили, что у частиц, обладающих повышенной стабильностью (так называемых магических наночастиц), могут быть неожиданные химические составы. Кроме того, выяснилось, что можно также регулировать состав таких наночастиц путем изменения температуры и парциального давления кислорода.

Отметим, в последние несколько десятилетий химики, биологи и физики активно используют наночастицы для создания новых катализаторов. Также наночастицы используются при лечении рака, создании новых гаджетов, электронных и оптических приборов.

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