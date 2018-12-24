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24.12.18 / 15:04 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Суд встал на сторону комитета по печати Петербурга в споре с ФАС

Он отменил решение предыдущей инстанции

Арбитражный суд Московского округа встал на сторону комитета по печати и взаимодействию со СМИ в споре с ФАС России. Об этом стало известно в понедельник.

Суд отменил решение Девятого арбитражного апелляционного суда города Москвы, передает «Петербургский дневник». Таким образом, в силе осталось решение суда первой инстанции о законности проведения комитетом торгов.

Как отметил в разговоре с АБН глава ведомства Сергей Серезлеев, ФАС подала в суд на комитет в начале текущего года. Антимонопольная служба выступила против заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Напомним, также ФАС и комитет судились по вопросу самих торгов по рекламным конструкциям. В том споре также выиграл комитет по печати. Добавим, Фонд имущества Петербурга сообщил о намерении провести торги на установку рекламных конструкций. Общая стоимость трех лотов 89,7 млн рублей. Торга назначены на январь 2019 года.

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