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13.12.18 / 20:48 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге пройдут торги на установку рекламных конструкций по 504 адресам

Три лота почти на 90 млн рублей

Фонд имущества Петербурга проведет в январе торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по 504 адресам. Об этом в организации сообщили в четверг.

На аукционе разыграют три лота общей стоимостью порядка 89,7 млн рублей. С победителями заключат договоры на десять лет. В фонде отметили, что организуют торги по поручению городского комитета по печати.

Добавим, за январь-май в Петербурге демонтировали около 8 тыс. незаконных рекламных конструкций. Речь идет о рекламе на фасадах зданий и отдельно стоящих рекламных конструкциях. Материалы о нарушениях направили в полицию.

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