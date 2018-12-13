В Петербурге пройдут торги на установку рекламных конструкций по 504 адресам

Фонд имущества Петербурга проведет в январе торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по 504 адресам. Об этом в организации сообщили в четверг.
На аукционе разыграют три лота общей стоимостью порядка 89,7 млн рублей. С победителями заключат договоры на десять лет. В фонде отметили, что организуют торги по поручению городского комитета по печати.
Добавим, за январь-май в Петербурге демонтировали около 8 тыс. незаконных рекламных конструкций. Речь идет о рекламе на фасадах зданий и отдельно стоящих рекламных конструкциях. Материалы о нарушениях направили в полицию.
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