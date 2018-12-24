Усадьба Беллей в Петергофе стала объектом культурного наследия Зимняя и летняя оранжереи, жилой флигель, ворота и сад

«Усадьба Беллей», расположенная на Садовой улице в Петергофе, включена в единый реестр объекта культурного наследия регионального значения: зимняя и летняя оранжереи, жилой флигель, ворота и сад. Об этом в понедельник сообщили в КГИОП.

В комитете отметили, что здания усадьбы выполнены в неоклассическом и неорусском вариантах стиля модерн. Сад усадьбы – английский пейзажный парк с элементами регулярной планировки с прудами и аллеями лип.

Добавим, усадьба принадлежала Николаю Беллей и его супруге Вере. Ансамбль был построен в 1907-1911 годах по проекту архитектора Ипполита Претро. После смерти Николая Николаевича в 1914 году порядок в усадьбе поддерживали Вера Семеновна, садовник Отто Мартынович Помберг и прислуга.

В 1921-1929 годы на территории усадьбы располагался дом отдыха Петроградского Губпросветсовета, после этого санаторий им. С.М. Кирова Академии наук СССР, детсад учреждения, а затем склады НИИ аналитического приборостроения. С начала 1990-х годов здание перешло в ведение предприятия «Научные приборы».

В 2012 году усадьбу приобрело ООО «Эталон-Авто». Однако вскоре КГИОП уличил компанию в самовольных работах по реконструкции дома и оранжерей, а суд назначил штрафов на общую сумму порядка 200 тыс. рублей. С 2017 года здания принадлежат частному лицу. Во время проверок комитет также уличил его в самовольных работах на объекте. В настоящее время КГИОП подготовил иск с требованием устранить выявленные нарушения.