В этом году за счет инвесторов в Петербурге построили 16 объектов социальной инфраструктуры Среди них 12 детских садов, две школы и два встроенных объекта здравоохранения

По состоянию на 25 декабря текущего года в Петербурге построили и открыли 16 объектов социальной инфраструктуры за счет частных инвесторов. Об этом во вторник сообщили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.



Комитет по строительству отчитался перед вице-губернатором о результатах строительства в Петербурге социальных объектов на средства инвесторов. По данным комитета, в числе построенных в этом году объектов 12 детских садов, две школы и два встроенных объекта здравоохранения. Еще три детсада и один встроенный объект здравоохранения находятся на этапе завершения. Кроме того, сдача шести объектов перенесена на следующий год. В следующем году за счет инвесторов планируется открыть три школы на 2,1 тыс. мест, 13 детсадов на 1315 места, три встроенных объекта здравоохранения, библиотеку и подростково-молодежный клуб на Пригородной улице, 23 – 21 объект.

В 2015 году ввели в эксплуатацию школу на 1125 мест и три детсада на 339 мест, построенных на внебюджетные средства – четыре объекта. В 2016 году построили три школы на 3175 мест, совмещенный объект начального образования на 200 мест и дошкольного на 110 мест, 15 детских садов на 2195 мест, одну поликлинику на 100 посещений в смену и одна тренировочная площадка на улице Верности к ЧМ-2018 по футболу – 21 объект. В прошлом году было введено в эксплуатацию две школы на 1125 мест, 18 ДОУ на 2880 мест, встроенный кабинет врача, встроенный пункт охраны, также было реконструировано три школы – 25 объектов.

Отметим, в пятницу, 21 декабря, Игорь Албин заявил, что «за свою несговорчивость даже готов уйти в отставку». Такое заявление вице-губернатор сделал в связи с обвинениями со стороны лидера движения обманутых дольщиков ГК «Город» Аллы Андреевой. Активистка обвинила Албина в том, что он принимает незавершенные дома у застройщиков для отчета. Вице-губернатор по строительству заявил, что не желает работает с Андреевой, в связи с чем готов понести наказание и уйти с должности.