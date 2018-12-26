Нефтегазовый сектор представит правительству планы по дедолларизации

Компании нефтегазового сектора России представят правительству страны планы по дедолларизации экономики. Об этом в среду в эфире телеканала «Россия 24» сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, собрание с крупнейшими нефтегазовыми компаниями страны прошло недавно. Предприятия уже начали уходить от расчетов в долларах. «Безусловно, не в ущерб своей деятельности», — сказал Силуанов.
Напомним, ранее правительство заявляло, что план по дедолларизации экономики уже внесен. Его детали раскрывать не будут. В целом он подразумевает налоговые преференции для компаний, использующих рублевые расчеты. При этом, по словам Силуанова, переходить на рубль при поставках нефти Россия не собирается.
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