Нефтегазовый сектор представит правительству планы по дедолларизации Сокращают расчеты в долларах уже сейчас

Компании нефтегазового сектора России представят правительству страны планы по дедолларизации экономики. Об этом в среду в эфире телеканала «Россия 24» сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, собрание с крупнейшими нефтегазовыми компаниями страны прошло недавно. Предприятия уже начали уходить от расчетов в долларах. «Безусловно, не в ущерб своей деятельности», — сказал Силуанов.

Напомним, ранее правительство заявляло, что план по дедолларизации экономики уже внесен. Его детали раскрывать не будут. В целом он подразумевает налоговые преференции для компаний, использующих рублевые расчеты. При этом, по словам Силуанова, переходить на рубль при поставках нефти Россия не собирается.