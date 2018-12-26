Оператор «Максима Телеком» запустился в метро Индии Соглашение подписали еще в мае

Российский оператор публичного Wi-Fi «Максима Телеком» начал работу в метро индийского города Дели. Об этом в компании сообщили в среду.

Речь идет о запуске коммерческого партнерства с оператором публичного Wi-Fi в метрополитене Дели. На первом этапе российская компания развернула собственную платформу по авторизации и монетизации, аналогичную той, что работает в метрополитене Москвы. Также подписано соглашение о дальнейшем участии компании в создании сети Wi-Fi в метро Дели.

Кроме того, в рамках партнерства «Максима Телеком» провела аудит оборудованных станций на двух линиях индийского метро. По итогам аудита компания разработала обновленную архитектуру.

Отметим, оператором Wi-Fi в метро Дели является индийская компания TechnoSatComm. В мае этого года российский и индийский операторы подписали соглашение во время Петербургского международного экономического форума. Ежедневно в метро Дели регистрируется порядка 3 млн поездок.

«Максима Телеком» обеспечивает публичным Wi-Fi метро Москвы и Петербурга, а также наземный транспорт столицы. Кроме того, компания работает в «Аэроэкспрессах» и в 15 региональных аэропортах.