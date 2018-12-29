Кабмин продлил пилотный проект по tax free до конца 2019 года

Правительство РФ решило продлить действие пилотного проекта по tax free до конца следующего года. Постановление опубликовано в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
Также кабмин расширил перечень размещения торговых точек, за покупки в которых можно вернуть НДС. Новые места продаж появились в Москве, Котельниках, Красногорске, Химках, Екатеринбурге и Петербурге. Так, в Петербурге по tax free теперь можно получить вычет за покупки в магазинах, расположенных в Доме ленинградской торговли (ДЛТ) на Большой Конюшенной улице, на Большой Морской улице, на Большом проспекте Петроградской стороны, на проспекте Космонавтов, на Московском проспекте, на Невском проспекте, на набережных Мойки и на Садовой улице.
Напомним, ранее «пилот» tax free должен был действовать только до конца текущего года. Система запущена в январе 2018 года. Она позволяет иностранцам компенсировать НДС, уплаченный при покупке товаров. Чек должен быть на сумму, не меньшую 10 тыс. рублей.
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