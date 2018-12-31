Доля импорта среди некачественных продуктов в 2018 году составила более 30% Показатель растет каждый год

Доля импорта среди некачественных продуктов в текущем году составила более 30%. Об этом в понедельник сообщил Роспотребнадзор со ссылкой на предварительные результаты года.

По данным ведомства, показатель ежегодно увеличивается. В Роспотребнадзоре отметили, что 10 лет назад доля составляла 10%.

Также ведомство сообщило, что всего в текущем году исследовано около 2 млн проб продуктов. Не соответствовали нормам 3,9% продуктов. Больше всего нарушений обнаружено в молочной, рыбной и консервированной продукции.

Добавим, летом Роспотребназор заявил о проверках школ к новому году. Ведомство наложило на учебные заведения штрафы из-за нарушения санитарных норм. Общая сумма штрафов составила 177 млн рублей. Ведомство вынесло около 25 тыс. постановлений об административном наказании.