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01.01.19 / 12:31 Новости / Россия и мир / Экономика

В России началось поэтапное повышение пенсионного возраста

До 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин

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Коллаж АБН

В России стартовало поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Это произошло во вторник, 1 января.

Увеличение возраста будет происходить постепенно в течение десяти лет. Сроки переходного периода – 2019-2028 годы.

При этом закон предполагает некоторые послабления. Так, мужчины 1959-1960 г.р. и женщины 1964-1965 г.р. смогут выйти на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста. Максимальные же границы возраста выхода на пенсию установлены в 2028 году: мужчины, родившиеся в 1963 году и позже, и женщины, родившиеся в 1968 году и позднее, будут выходить на пенсию уже в 65 и 60 лет соответственно.

Кроме того, документ предусматривает постепенно повышение пенсионного возраста и для лиц, которые имеют право выхода на пенсию досрочно. Также в прежних границах – 60 и 55 лет – сохраняются федеральные льготы для пенсионеров, но только на время переходного периода. Решение о сохранении региональных льгот принимали субъекты РФ.

Напомним, правительство РФ объявило о повышении пенсионного возраста летом 2018 года. Позднее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил случайным совпадением это объявление в день старта Чемпионата мира по футболу в России. В российских городах прошли митинги и акции протеста против повышения пенсионного возраста.

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