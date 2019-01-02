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02.01.19 / 17:41 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Администрация «Новой Голландии» ограничила вход из-за наплыва посетителей

Работают по принципу «один вышел – один вошел»

новая голландияАдминистрация «Новой Голландии» ограничила вход на остров в связи с большим количеством желающих посетить пространство. Сообщение об этом размещено в группе «Новой Голландии» в соцсети «ВКонтакте» в среду.

«Нам очень жаль, но мы вынуждены ограничить вход на остров по правилам безопасности», — написали представители «Новой Голландии». В настоящее время вход на остров и в «Бутылку» осуществляется по принципу «один вышел — один вошел», уточнили в администрации.

Добавим, Новая Голландия — остров в Адмиралтейском районе Петербурга. Он ограничен рекой Мойкой, Адмиралтейским и Крюковым каналами. В настоящее время на острове открыто несколько общественных пространств, в частности, каток. Кроме того, в новогодние каникулы на острове работает «Новогодний базар».

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