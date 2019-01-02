Следующий из Петербурга в Финляндию поезд идет с опозданием из-за шторма Поезда идут с задержками по всей Финляндии

Следующий из Петербурга в Финляндию поезд «Аллегро» идет с опозданием из-за шторма «Аапели». Об этом в среду передает РИА Новости со ссылкой на финского железнодорожного оператора VR.

Агентство отмечает, что поезда следуют с задержкой по всей Финляндии. В настоящее время расписание сдвинулось у более чем 10 поездов.

По данным метеорологического института Финляндии, шторм обрушился на континентальную часть страны в ночь на среду. В западной, центральной и восточной частях страны зафиксированы сильные порывы ветра — до 32 м/с. Специалисты ожидают, что к четвергу шторм сместится в сторону России, добавляет агентство.