Следующий из Петербурга в Финляндию поезд идет с опозданием из-за шторма

Следующий из Петербурга в Финляндию поезд «Аллегро» идет с опозданием из-за шторма «Аапели». Об этом в среду передает РИА Новости со ссылкой на финского железнодорожного оператора VR.
Агентство отмечает, что поезда следуют с задержкой по всей Финляндии. В настоящее время расписание сдвинулось у более чем 10 поездов.
По данным метеорологического института Финляндии, шторм обрушился на континентальную часть страны в ночь на среду. В западной, центральной и восточной частях страны зафиксированы сильные порывы ветра — до 32 м/с. Специалисты ожидают, что к четвергу шторм сместится в сторону России, добавляет агентство.
112 SQL queries done. Page generation took 0,279 seconds.