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02.01.19 / 16:55 Новости / Петербург и Ленобласть

Следующий из Петербурга в Финляндию поезд идет с опозданием из-за шторма

Поезда идут с задержками по всей Финляндии

Следующий из Петербурга в Финляндию поезд «Аллегро» идет с опозданием из-за шторма «Аапели». Об этом в среду передает РИА Новости со ссылкой на финского железнодорожного оператора VR.

Агентство отмечает, что поезда следуют с задержкой по всей Финляндии. В настоящее время расписание сдвинулось у более чем 10 поездов.

По данным метеорологического института Финляндии, шторм обрушился на континентальную часть страны в ночь на среду. В западной, центральной и восточной частях страны зафиксированы сильные порывы ветра — до 32 м/с. Специалисты ожидают, что к четвергу шторм сместится в сторону России, добавляет агентство.

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