Счетная палата дала предварительную оценку экономики РФ по итогам 2018 года «Правительству пока приходится начинать с низкого старта»

Счетная палата РФ дала предварительную оценку на конец 2018 года. Об этом в среду сообщил председатель ведомства Алексей Кудрин.

Так, Счетная палата оценивает темп роста ВВП в декабре 2018 года в 1,5%. Инфляцию в ведомстве предварительно оценивают в 4,2%, а рост реальных доходов населения в 2018 году к 2017 – в 0,0-0,4%. «Правительству пока приходится начинать с низкого старта», — написал Кудрин в Twitter.

СП дает предварительную оценку на конец года: инфляция — выше прогноза, рост ВВП — ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта pic.twitter.com/vTpE4Z30f9 — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 2 января 2019 г.

Добавим, осенью прошлого года Алексей Кудрин заявил, что экономика России попала в «серьезную застойную яму». Он подчеркнул, что в последнее десятилетие средние темпы экономического роста составили 1%. Тогда председатель СП сравнил показатели экономического роста страны с периодом Второй Мировой войны.