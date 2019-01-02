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02.01.19 / 14:56 Новости / Россия и мир / Экономика

Счетная палата дала предварительную оценку экономики РФ по итогам 2018 года

«Правительству пока приходится начинать с низкого старта»

Счетная палата РФ дала предварительную оценку на конец 2018 года. Об этом в среду сообщил председатель ведомства Алексей Кудрин.

Так, Счетная палата оценивает темп роста ВВП в декабре 2018 года в 1,5%. Инфляцию в ведомстве предварительно оценивают в 4,2%, а рост реальных доходов населения в 2018 году к 2017 – в 0,0-0,4%. «Правительству пока приходится начинать с низкого старта», — написал Кудрин в Twitter.

Добавим, осенью прошлого года Алексей Кудрин заявил, что экономика России попала в «серьезную застойную яму». Он подчеркнул, что в последнее десятилетие средние темпы экономического роста составили 1%. Тогда председатель СП сравнил показатели экономического роста страны с периодом Второй Мировой войны.

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