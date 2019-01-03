Apple снизила прогноз по выручке за I квартал 2019 фингода до $84 млрд Из-за торговой войны между США и Китаем

Apple снизила прогноз по выручке за I квартал 2019 финансового года до $84 млрд. Об этом в четверг сообщил глава компании Тим Кук в письме к инвесторам.

Основная причина снижения прогнозируемой выручки – продажи на развивающихся рынках. В частности, в Китае. Кук отметил, что компания не ожидала замедления экономического роста в Китае. По его мнению, это произошло из-за торговой войны между США и Китаем.

Другая причина уменьшения прогноза – недостаточный рост продаж ноябрьских новинок Apple. Организация ожидала более бурного спроса, уточнил глава компании. Он добавил, что прогноз является предварительным и может измениться.

Отметим, I квартал 2019 фингода в США – это период от 1 октября до 29 декабря 2018 года. В декабре прошлого года суд в Китае обязал Apple прекратить в стране пролажу некоторых моделей телефонов. Причина – иск от поставщика чипов Qualcomm. Добавим. С начала нового года Apple увеличила стоимость своих устройств в России.