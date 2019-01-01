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01.01.19 / 14:42 Новости / Россия и мир

Apple подняла цены на свои устройства в России

С 1 января в России вырос НДС

Со вторника, 1 января, Apple повысила цены на все свои устройства в России. Внимание на это обратило издание iPhones.ru.

Как пишет TJ, на официальном сайте компании цены в среднем выросли на 2-3 тыс. рублей. При этом подорожала не только новая техника, но и устройства предыдущих поколений.

Отметим, с 2019 года налог на добавленную стоимость (НДС) в России составляет 20% вместо 18% ранее. Ранее Apple поднимала цены осенью 2018 года. Тогда подорожали Macbook и iMac. Это произошло после презентации новых устройств компании.

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