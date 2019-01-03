ГУ МЧС по Петербургу предупредило о метели в четверг. Ведомство представило прогноз со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Спасатели ожидают днем в четверг небольшой снег – местами метель. Скорость ветра составит 7-12 м/с. Температура воздуха от -3 до -5 градусов по Цельсию.
Отметим, накануне поезд из Финляндии в Петербург шел с опозданием. СМИ отметили, что поезда задерживаются по всей Финляндии. Причина – шторм.
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