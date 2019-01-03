ГУ МЧС по Петербурге сообщило об отсутствии метели в пятницу При этом, ожидается гололедица

ГУ МЧС по Петербурге сообщило об отсутствии метели в пятницу. Соответствующий прогноз ведомство опубликовало в четверг.

Согласно информации спасателей, в пятницу ожидается снег. Скорость ветра днем – 4-9 м\с. Температура воздуха составит от -5 до -7 градусов по Цельсию. МЧС отметило, что на дорогах возможна гололедица.

Напомним, ранее спасатели прогнозировали метель в Петербурге в четверг. Также в городском аэропорту задержали несколько рейсов.