Все новости

03.01.19 / 16:35 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

ГУ МЧС по Петербурге сообщило об отсутствии метели в пятницу

При этом, ожидается гололедица

Фото АБН

ГУ МЧС по Петербурге сообщило об отсутствии метели в пятницу. Соответствующий прогноз ведомство опубликовало в четверг.

Согласно информации спасателей, в пятницу ожидается снег. Скорость ветра днем – 4-9 м\с. Температура воздуха составит от -5 до -7 градусов по Цельсию. МЧС отметило, что на дорогах возможна гололедица.

Напомним, ранее спасатели прогнозировали метель в Петербурге в четверг. Также в городском аэропорту задержали несколько рейсов.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.