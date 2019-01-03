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03.01.19 / 11:53 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В «Пулково» задержали 15 рейсов

Фото АБН

В петербургском аэропорту «Пулково» задержали 15 рейсов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания» в четверг.

По данным онлайн-табло на сайте аэропорта, задержано пять вылетов. Все они в другие города России: Сочи, Москва, Ставрополь и Калининград.

Напомним, ранее МЧС предупредило о метели в Петербурге. Скорость ветра составит 7-12 м/с. Накануне из-за плохой погоды в Финляндии задерживались поезда. В частности, следовавшие в Петербург.

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