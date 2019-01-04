Московская биржа закрылась ростом основных индексов Индекс Мосбиржи - 2406,50; РТС - 1118,03

Московская биржа закрылась в пятницу ростом основных индексов. Индекс Мосбиржи вырос на 1,30% до 2406,50 пунктов. Индекс РТС увеличился на 2,87% и составил 1118,03 пунктов.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб отметил, что в пятницу нефть марки Brent в течение дня уверенно росла, достигнув $57,35 за баррель (+2,5%). Не удивительно, что на таком благоприятном фоне укреплялся рубль, и рос рынок российских акций. Лидерами роста были бумаги «ФСК ЕЭС» (+1,9%) и «Сбербанка» (+1,67%).

Благоприятная тенденция на валютном и фондовом рынке продолжится и в ближайший торговый день, 8 января, считает аналитик. Он считает, что с высокой вероятностью доллар будет торговаться в диапазоне 67,4-68,8 рублей, а евро – на отметках 76,6-78,1 рублей. В первый рабочий день на следующей неделе диапазон для индекса Мосбиржи составит 2370-2415 пунктов, а для индекса РТС он будет соответствовать 1095-1120 пунктов.