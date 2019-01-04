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04.01.19 / 17:34 Новости / Россия и мир / Экономика

Внешний долг России за январь-сентябрь 2018 года сократился на $47,9 млрд

Внешний долг России за январь-сентябрь 2018 года сократился на $47,9 млрд. Об этом Центробанк сообщил в пятницу.

По данным регулятора на 1 октября 2018 года, объем внешнего долга составил $470,2 млрд. Центробанк отметил, что причина сокращения долга – уменьшение «задолженности по ссудам и займам прочих секторов, средств иностранных инвесторов на текущих счетах и депозитах в банках и вложений нерезидентов в суверенные ценные бумаги».

Добавим, в ноябре министр финансов России Антон Силуанов заявил, что возможные санкции на госдолг России будут малоприятны для страны и инвесторов. Ведомство не видит серьезных рисков в случае санкций на российский государственный долг.

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