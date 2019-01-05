«Адмирал Владимирский» отправится в кругосветную экспедицию в 2019-2020 годах И продолжит изучать моря Антарктиды

Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» ВМФ России отправится в очередную кругосветную экспедицию в 2019-2020 годах. Об этом в субботу журналистам сообщили в Минобороны России.

В настоящий момент на «Адмирале Владимирском» проводят предпоходный ремонт и устанавливают новые средства для океанографических и гидрографических исследований на Кронштадтском морском заводе, передает ТАСС. Судно в ходе экспедиции продолжит изучать моря Антарктиды. В ней примет участие гидрографическое судно «Маршал Геловани». Экспедицию посвятят 250-летию со дня рождения Ивана Крузенштерна.

Отметим, в июле прошлого года пресс-служба Кронштадского морского завода сообщила, что на предприятии начался ремонт «Адмирала Владимирского». Ремонт планируют закончить к ноябрю текущего года. Судно базируется в Кронштадте. Его построили в Польше в 1975 году.