Все новости

05.01.19 / 18:07 Новости / Россия и мир

«Адмирал Владимирский» отправится в кругосветную экспедицию в 2019-2020 годах

И продолжит изучать моря Антарктиды

Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» ВМФ России отправится в очередную кругосветную экспедицию в 2019-2020 годах. Об этом в субботу журналистам сообщили в Минобороны России.

В настоящий момент на «Адмирале Владимирском» проводят предпоходный ремонт и устанавливают новые средства для океанографических и гидрографических исследований на Кронштадтском морском заводе, передает ТАСС. Судно в ходе экспедиции продолжит изучать моря Антарктиды. В ней примет участие гидрографическое судно «Маршал Геловани». Экспедицию посвятят 250-летию со дня рождения Ивана Крузенштерна.

Отметим, в июле прошлого года пресс-служба Кронштадского морского завода сообщила, что на предприятии начался ремонт «Адмирала Владимирского». Ремонт планируют закончить к ноябрю текущего года. Судно базируется в Кронштадте. Его построили в Польше в 1975 году.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,136 seconds.