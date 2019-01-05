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05.01.19 / 14:30 Новости / Петербург и Ленобласть

Ленобласть выделит 500 млн рублей на инициативы жителей

Будет реализовано 252 проекта в 191 поселении

бюджет

Коллаж АБН

Правительство Ленобласти выделит 500 млн рублей в 2019 году на реализацию инициатив жителей. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе областного правительства.

Планируется реализовать 252 проекта в 191 поселении. В первом квартале текущего года пройдет конкурс по отбору проектов жителей Ленобласти. Проекты будут направлены на улучшение дорог, освещения и благоустройства области и т.п.

По словам председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лиры Бурак, область внесла в Госдуму РФ несколько предложений, предполагающих совершенствование процесса инициативного бюджетирования. Например, планируется предоставить крупным поселениям выбирать несколько старост.

Отметим, в предыдущем году в Ленобласти начали функционировать инициативные комиссии. По итогам их работы в регионе реализовали 853 проекта в 167 муниципальных образованиях. Инициаторами проектов стали жители сельских территорий, а организаторами – старосты. На эти проекты из бюджета области выделили 203,8 млн рублей.

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