Ленобласть выделит 500 млн рублей на инициативы жителей Будет реализовано 252 проекта в 191 поселении

Правительство Ленобласти выделит 500 млн рублей в 2019 году на реализацию инициатив жителей. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе областного правительства.

Планируется реализовать 252 проекта в 191 поселении. В первом квартале текущего года пройдет конкурс по отбору проектов жителей Ленобласти. Проекты будут направлены на улучшение дорог, освещения и благоустройства области и т.п.

По словам председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лиры Бурак, область внесла в Госдуму РФ несколько предложений, предполагающих совершенствование процесса инициативного бюджетирования. Например, планируется предоставить крупным поселениям выбирать несколько старост.

Отметим, в предыдущем году в Ленобласти начали функционировать инициативные комиссии. По итогам их работы в регионе реализовали 853 проекта в 167 муниципальных образованиях. Инициаторами проектов стали жители сельских территорий, а организаторами – старосты. На эти проекты из бюджета области выделили 203,8 млн рублей.