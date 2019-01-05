МЧС рассказало петербуржцам о необходимых действиях при провале под лед Самое главное - сохранять спокойствие

Управление МЧС по Петербургу рассказало петербуржцам о необходимых действиях при провале под лед. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе управления.

Спасатели пояснили, что важнее всего сохранять спокойствие. Даже при отсутствии навыков плавания первое время можно удержаться на поверхности за счет воздушной подушки, которая образовалась под одеждой. За это время можно выбраться из полыньи. Первые минуты в воде – самые продуктивные, отметили в ведомстве. Затем намокает одежда, замерзают руки и появляются сопровождающие переохлаждение слабость и безразличие.

Дышать нужно медленно и глубоко. Кроме того, необходимо зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться в воду с головой. Вылезать из воды советуют в той стороне, откуда вы пришли. Лед в том направлении достаточно прочный, раз вы смогли по нему пройти. Если получилось залезть на лед, необходимо медленно откатиться от края и ползти к берегу.

Спасать провалившегося под лед должен один или два человека. Иначе край полыньи снова обрушится. При этом надо лечь на живот и подползти к краю за 3-5 м. Оттуда нужно кинуть утопающему что-нибудь длинное: конец веревки, палку, ремень и т.п. Если ничего подобного нет, то можно лечь на поверхность льда цепочкой, держась за ноги друг друга. Помощь нужно оказать оперативно, потому что даже 10-15 минут в ледяной воде может быть опасно для жизни.

После спасения пострадавшего необходимо переодеть его в сухую одежду и накормить сладким. Также надо заставить спасенного активно двигаться, пока он не согреется.

Отметим, накануне управление МЧС по Петербургу сообщило о том, что в городе в субботу ожидается гололедица. При этом скорость ветра составит 5-10 м/с. Кроме того, погода будет облачной. Ожидается небольшой снег. Температура днем составит от -6 до -7 7 градусов по Цельсию.