За год у 329 пассажиров «Пулково» и морских портов Петербурга обнаружили инфекции Всего за год было проверено 2,5 млн пассажиров

За 2018 год у 329 пассажиров аэропорта «Пулково», Большого и Пассажирского портов Петербурга обнаружили признаки инфекционных болезней. Об этом в субботу сообщили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.



Всего за год сотрудники управления проверили в Петербурге 2,5 млн человек. При выявлении признаков инфекции специалисты предпринимали профилактические и противоэпидемические меры, чтобы болезнь не распространилась по городу. Кроме того, специалисты проконтролировали около 20 тыс. партий грузов. Из них 253 запретили ввозить в город.

Роспотребнадзор круглосуточно проводит санитарно-карантинный контроль через госграницу на различных пропускных пунктах. Дистанционно проверяется температура пассажиров из стран с наибольшим распространением инфекций — Таиланд, Китай, Индия, Доминиканская республика и т.п.

Отметим, также управление проверяет транспортные средства на наличие насекомых и грызунов-переносчиков инфекций. Кроме того, Роспотренадзор контролирует сертификаты дезинфекции и качество уборки самолетов и кораблей. За прошедший год было проверено свыше 30 тыс. транспортных средств.