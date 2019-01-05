За год у 329 пассажиров «Пулково» и морских портов Петербурга обнаружили инфекции

За 2018 год у 329 пассажиров аэропорта «Пулково», Большого и Пассажирского портов Петербурга обнаружили признаки инфекционных болезней. Об этом в субботу сообщили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.
Всего за год сотрудники управления проверили в Петербурге 2,5 млн человек. При выявлении признаков инфекции специалисты предпринимали профилактические и противоэпидемические меры, чтобы болезнь не распространилась по городу. Кроме того, специалисты проконтролировали около 20 тыс. партий грузов. Из них 253 запретили ввозить в город.
Роспотребнадзор круглосуточно проводит санитарно-карантинный контроль через госграницу на различных пропускных пунктах. Дистанционно проверяется температура пассажиров из стран с наибольшим распространением инфекций — Таиланд, Китай, Индия, Доминиканская республика и т.п.
Отметим, также управление проверяет транспортные средства на наличие насекомых и грызунов-переносчиков инфекций. Кроме того, Роспотренадзор контролирует сертификаты дезинфекции и качество уборки самолетов и кораблей. За прошедший год было проверено свыше 30 тыс. транспортных средств.
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